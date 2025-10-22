Polizei Aachen

POL-AC: Passanten verhindern Diebstahl an Fahrrad

Aachen (ots)

Am Dienstagabend (21.10.2025) gegen 19:10 Uhr haben zwei aufmerksame Passanten in der Hermannstraße einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein 17-jähriger Jugendlicher Teile eines an einem Fahrradbügel angeschlossenen Fahrrads zu entwenden. Die beiden Zeugen beobachteten ihn dabei und sprachen den Jugendlichen an. Als dieser daraufhin flüchten wollte, hielten sie ihn fest. Es kam zu einer Rangelei, bei der nach derzeitigem Stand einer der Zeugen leicht verletzt wurde. Ein weiterer Passant verständigte auf Aufforderung der beiden Zeugen die Polizei, die wenig später eintraf. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen einem Elternteil übergeben. Das Fahrrad wurde vor Ort weiterhin gesichert am Fahrradbügel belassen.

Die Polizei Aachen lobt das aufmerksame und couragierte Verhalten der Zeugen. Zivilcourage ist wichtig. Zugleich sollte man in solchen Situationen auch immer das eigene Risiko abwägen und im Zweifel sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Die Kriminalpolizei der Polizei Aachen hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen, da bei dem 17-Jährigen mögliche Tatbeute aufgefunden wurde. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell