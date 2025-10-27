Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Verkehrsunfall - LKW-Fahrer versucht zu flüchten

Eschweiler (ots)

Am Samstag (25.10.2025) hat ein LKW-Fahrer mehrere Autos beschädigt und einen Mann verletzt, der ihn an der Weiterfahrt hindern wollte.

Gegen 21:50 Uhr fuhr der 54-jährige LKW-Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand die Straße "An Wardenslinde" entlang und beschädigte dort im Vorbeifahren ein geparktes Auto. Ein entgegenkommender Autofahrer (42 Jahre aus Eschweiler) bemerkte den Zusammenstoß und fuhr dem LKW hinterher, um ihn auf den Unfall aufmerksam zu machen.

Der LKW-Fahrer reagierte zunächst nicht, woraufhin ihn der 43-Jährige ausbremste und ihm zusammen mit einem weiteren PKW-Fahrer (34 Jahre aus Eschweiler) mithilfe ihrer Autos den Weg versperrte. Bei dem Versuch, den 54-Jährigen zum Aussteigen zu bewegen, wurde der 43-Jährige zwischen einem Auto und dem wieder anfahrenden LKW eingeklemmt und dabei leicht verletzt. Auch das Auto wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau (32 und 28 Jahre aus Düren), wurden auf die Situation aufmerksam, fuhren dem LKW hinterher und schnitten ihm schließlich in der Friedensstraße den Weg ab, sodass dieser zum Anhalten gezwungen wurde.

Als zwei Streifenteams der Polizeiwache Stolberg vor Ort eintrafen, befand sich der LKW-Fahrer noch im Auto. Dieser weigerte sich, aus dem Fahrzeug auszusteigen und startete kurzfristig erneut den Motor, um zu flüchten. Um den Mann zum Aussteigen zu bewegen, entglasten die Polizisten die Seitenscheibe der Fahrerkabine und sprühten Pfefferspray in die Kabine. Dadurch gelang es, den Fahrer aus dem Fahrzeug zu holen und mittels Handfesseln zu fixieren.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten konnten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er konnte außerdem keinen gültigen Führerschein vorweisen. Weil der polnische Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen den 54-Jährigen ermittelt nun die Polizei Aachen wegen Verkehrsunfall-Flucht, Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr infolge von Alkoholkonsum, Fahrlässiger Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (kg)

