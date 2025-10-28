PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Friesenrath: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Am Montagnachmittag (27.10.2025, 17:10 Uhr) ist ein Mann bei einem Alleinunfall auf der Straße "Rotterdell" schwer verletzt worden.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige, der die Straße Rotterdell in Fahrtrichtung Himmelsleiter befuhr, mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, lag das Fahrzeug auf der linken Seite und war im Frontbereich stark beschädigt.

Der Fahrer hatte sich mit der Hilfe eines 35-jährigen Zeugen aus dem Auto befreien können.

Der junge Mann aus Baesweiler musste ins Krankenhaus gebracht werden und konnte nicht zum Unfall befragt werden. Der Transporter wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

