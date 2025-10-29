PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtet

Aachen (ots)

Am frühen Dienstagabend (28.10.2025) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Wüllnerstraße gekommen.

Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr die Wüllnerstraße in Richtung Templergraben entlang und überholte einen Bus, der am Fahrbahnrand stand. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der gerade die Straße überquerte.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Ein Zeuge, ein Polizeibeamter der Polizei Aachen in seiner Freizeit, verfolgte den dunklen SUV mit seinem Privatauto. In der Kurve von der Eilfschornsteinstraße zum Annutiantenbach touchierte der Zeuge ein geparktes Auto. Er fuhr weiter hinterher und meldete den Zusammenstoß telefonisch der Leitstelle.

Der flüchtige SUV konnte schließlich in einer Einfahrt in der Judengasse angetroffen werden. Es gab vor Ort keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum beim 21-Jährigen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfall-Flucht und Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 21-Jährigen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

