PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl in Privatklinik - Mitarbeiter halten tatverdächtigen Mann fest

Eschweiler (ots)

Ein Mann ist am Mittwochmittag (29.10.2025) beim Diebstahl in einer Klinik auf frischer Tat ertappt worden. Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-Jährige gegen 12 Uhr in die Privatklinik an der Röher Straße eingedrungen. Danach durchsuchte er mehrere Räume im ersten und zweiten Obergeschoss sowie den Keller nach Beute. In den Kellerräumen durchwühlte er verschiedene Schränke und stahl unter anderem ein Portemonnaie und Schlüssel. Während der Tatausführung wurde der Mann durch einen Mitarbeiter überrascht und setzte zur Flucht an. Bei der Verfolgung des Tatverdächtigen nach draußen rief der Mitarbeiter einem weiteren Beschäftigten, der sich vor der Klinik aufhielt, zu, dass er den Flüchtigen aufhalten solle. Beim Versuch, den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, wurde ein Mitarbeiter der Klinik im Zuge der Rangelei verletzt. Schließlich gelang es den Beschäftigten der Klinik, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der gebürtige Würselener wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Feststellungen hat er keinen festen Wohnsitz und nutzte ein gestohlenes Auto, mit dem er zum Tatort fuhr.

Ein freiwilliger Speicheltest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Auf der Polizeiwache in Stolberg entnahm eine Ärztin dem Tatverdächtigen eine Blutprobe. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Fahrens unter Betäubungsmitteln und Diebstahls von Kfz aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:30

    POL-AC: Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtet

    Aachen (ots) - Am frühen Dienstagabend (28.10.2025) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Wüllnerstraße gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr die Wüllnerstraße in Richtung Templergraben entlang und überholte einen Bus, der am Fahrbahnrand stand. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:02

    POL-AC: Nach Raubüberfall in Eschweiler: Polizei Aachen sucht Zeugen

    Eschweiler (ots) - Am Montagabend (27.10.2025) ist ein 19-Jähriger in der Straße Stich Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei Aachen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Der junge Mann aus Eschweiler ging gegen 19 Uhr die Röthgener Straße in Richtung Stich entlang. Auf Höhe der Eisenbahnstraße, am Ausgang der Unterführung (dort befindet sich ein großes ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:00

    POL-AC: Friesenrath: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

    Aachen (ots) - Am Montagnachmittag (27.10.2025, 17:10 Uhr) ist ein Mann bei einem Alleinunfall auf der Straße "Rotterdell" schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige, der die Straße Rotterdell in Fahrtrichtung Himmelsleiter befuhr, mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, lag das Fahrzeug auf der linken Seite und war im Frontbereich stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren