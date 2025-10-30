Polizei Aachen

POL-AC: Diebstahl in Privatklinik - Mitarbeiter halten tatverdächtigen Mann fest

Eschweiler (ots)

Ein Mann ist am Mittwochmittag (29.10.2025) beim Diebstahl in einer Klinik auf frischer Tat ertappt worden. Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-Jährige gegen 12 Uhr in die Privatklinik an der Röher Straße eingedrungen. Danach durchsuchte er mehrere Räume im ersten und zweiten Obergeschoss sowie den Keller nach Beute. In den Kellerräumen durchwühlte er verschiedene Schränke und stahl unter anderem ein Portemonnaie und Schlüssel. Während der Tatausführung wurde der Mann durch einen Mitarbeiter überrascht und setzte zur Flucht an. Bei der Verfolgung des Tatverdächtigen nach draußen rief der Mitarbeiter einem weiteren Beschäftigten, der sich vor der Klinik aufhielt, zu, dass er den Flüchtigen aufhalten solle. Beim Versuch, den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, wurde ein Mitarbeiter der Klinik im Zuge der Rangelei verletzt. Schließlich gelang es den Beschäftigten der Klinik, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der gebürtige Würselener wurde vorläufig festgenommen. Nach ersten Feststellungen hat er keinen festen Wohnsitz und nutzte ein gestohlenes Auto, mit dem er zum Tatort fuhr.

Ein freiwilliger Speicheltest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Auf der Polizeiwache in Stolberg entnahm eine Ärztin dem Tatverdächtigen eine Blutprobe. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Fahrens unter Betäubungsmitteln und Diebstahls von Kfz aufgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell