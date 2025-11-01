PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Halloween: Weitestgehend friedlich, mehr Einsätze als im letzten Jahr

StädteRegion Aachen (ots)

Auch in diesem Jahr waren wieder viele Menschen in der Halloween-Nacht in der Stadt Aachen und StädteRegion Aachen unterwegs. Dabei blieb es weitestgehend friedlich.

In diesem Jahr kam es am Halloween-Abend in der Zeit zwischen 16 Uhr und 06 Uhr an Allerheiligen-Morgen (01.11.2025) insgesamt zu 51 anlassbezogenen Einsätzen, etwas mehr als im vergangenen Jahr (2024: 43).

In Stolberg beschädigten Unbekannte durch das Zünden von Böllern mehrere Glasscheiben am Mühlener Bahnhof. Insgesamt musste die Polizei oder das Ordnungsamt Stolberg 18-Mal zu Örtlichkeiten ausrücken, an denen unberechtigt Pyrotechnik (darunter auch Böller) gezündet wurde. In der Stolberger Stadthalle wurde eine junge Frau von zwei männlichen Personen geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Alsdorf versuchte ein Autofahrer vor der Polizei zu flüchten, nachdem dieser eine rote Ampel überfahren hatte. Das Fahrzeug verunfallte kurze Zeit später und kollidierte mit einem geparkten Auto. Die Insassen flüchteten. Als Fahrer konnte ein 17-Jähriger ermittelt werden. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss und konnte aufgrund der fehlenden Volljährigkeit keinen gültigen Führerschein vorweisen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das Auto wurde sichergestellt.

In Aachen ist in der Straße "Bädersteig" ein 28-Jähriger von mehreren Unbekannten geschlagen und getreten worden. Er machte zudem Angaben dazu, dass ihm sein Handy und seine Jacke in dem Zusammenhang gestohlen worden sei. Die Tat ereignete sich gegen 04:30 Uhr. Eine Nahbereichsfahndung verläuft negativ.

Darüber hinaus mussten im benannten Zeitraum 12-Mal Platzverweise ausgesprochen werden (2024: 3). Die Polizei kontrollierte zudem 92 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Rahmen von Verkehrskontrollen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21213
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

