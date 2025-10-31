PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: "Süßes oder Saures" - Polizei Aachen sorgt für die Sicherheit an Halloween

StädteRegion Aachen (ots)

Wenn am Abend des 31. Oktober in der Städteregion Aachen wieder Geister, Hexen oder Superhelden durch die Straßen ziehen, ist klar: Es ist Halloween. Zwischen Baesweiler und Monschau werden Kinder und Jugendliche unterwegs sein, um Süßigkeiten zu sammeln - ein feierlicher und zugleich trubeliger Abend.

Damit alle fröhlich und unbeschwert feiern können, ist die Polizei Aachen in dieser Nacht mit verstärkten Kräften im Einsatz. Unsere Beamtinnen und Beamten sind präsent, ansprechbar und sorgen dafür, dass alle gut durch die dunklen Stunden kommen.

Wir bitten alle Halloween-Fans, Rücksicht zu nehmen und Grenzen einzuhalten - sowohl bei den Streichen als auch im Straßenverkehr. Denn wenn vermeintlich kleine Scherze in Sachbeschädigungen oder gefährliche Situationen umschlagen, hört der Spaß auf und es droht möglicherweise sogar eine Strafanzeige. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihren Kindern erklären, was erlaubt ist und was nicht. Bitte denken Sie auch daran, dass Waffenattrappen, die echten Schusswaffen oder Messern täuschend ähnlich sehen, an Halloween tabu sein sollten. Sie können zu gefährlichen Missverständnissen führen und im schlimmsten Fall sogar einen Polizeieinsatz auslösen.

Außerdem gilt: Dunkle Kostüme mögen schaurig aussehen, machen aber im Straßenverkehr unsichtbar. Wer unterwegs ist, sollte an reflektierende Elemente oder Taschenlampen denken - so kommt man sicher von Tür zu Tür.

Sollte dennoch etwas passieren, sind unsere Kolleginnen und Kollegen über die Notrufnummer 110 rund um die Uhr erreichbar - nicht nur an Halloween.

Die Polizei Aachen wünscht allen kleinen und großen Gruselfreunden einen sicheren, fröhlichen und friedlichen Halloween-Abend. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 13:34

    POL-AC: Verkehrsunfall in Stolberg: Kind wird lebensgefährlich verletzt

    Stolberg (ots) - Im Stadtteil Atsch ist es heute Morgen (31.10.2025) gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Kind lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 7-jährige Junge zu Fuß auf dem Gehweg der Sebastianusstraße unterwegs, als er plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn lief. Zur ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:30

    POL-AC: Diebstahl in Privatklinik - Mitarbeiter halten tatverdächtigen Mann fest

    Eschweiler (ots) - Ein Mann ist am Mittwochmittag (29.10.2025) beim Diebstahl in einer Klinik auf frischer Tat ertappt worden. Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-Jährige gegen 12 Uhr in die Privatklinik an der Röher Straße eingedrungen. Danach durchsuchte er mehrere Räume im ersten und zweiten ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:30

    POL-AC: Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtet

    Aachen (ots) - Am frühen Dienstagabend (28.10.2025) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Wüllnerstraße gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr die Wüllnerstraße in Richtung Templergraben entlang und überholte einen Bus, der am Fahrbahnrand stand. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren