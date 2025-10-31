Polizei Aachen

POL-AC: "Süßes oder Saures" - Polizei Aachen sorgt für die Sicherheit an Halloween

StädteRegion Aachen (ots)

Wenn am Abend des 31. Oktober in der Städteregion Aachen wieder Geister, Hexen oder Superhelden durch die Straßen ziehen, ist klar: Es ist Halloween. Zwischen Baesweiler und Monschau werden Kinder und Jugendliche unterwegs sein, um Süßigkeiten zu sammeln - ein feierlicher und zugleich trubeliger Abend.

Damit alle fröhlich und unbeschwert feiern können, ist die Polizei Aachen in dieser Nacht mit verstärkten Kräften im Einsatz. Unsere Beamtinnen und Beamten sind präsent, ansprechbar und sorgen dafür, dass alle gut durch die dunklen Stunden kommen.

Wir bitten alle Halloween-Fans, Rücksicht zu nehmen und Grenzen einzuhalten - sowohl bei den Streichen als auch im Straßenverkehr. Denn wenn vermeintlich kleine Scherze in Sachbeschädigungen oder gefährliche Situationen umschlagen, hört der Spaß auf und es droht möglicherweise sogar eine Strafanzeige. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihren Kindern erklären, was erlaubt ist und was nicht. Bitte denken Sie auch daran, dass Waffenattrappen, die echten Schusswaffen oder Messern täuschend ähnlich sehen, an Halloween tabu sein sollten. Sie können zu gefährlichen Missverständnissen führen und im schlimmsten Fall sogar einen Polizeieinsatz auslösen.

Außerdem gilt: Dunkle Kostüme mögen schaurig aussehen, machen aber im Straßenverkehr unsichtbar. Wer unterwegs ist, sollte an reflektierende Elemente oder Taschenlampen denken - so kommt man sicher von Tür zu Tür.

Sollte dennoch etwas passieren, sind unsere Kolleginnen und Kollegen über die Notrufnummer 110 rund um die Uhr erreichbar - nicht nur an Halloween.

Die Polizei Aachen wünscht allen kleinen und großen Gruselfreunden einen sicheren, fröhlichen und friedlichen Halloween-Abend. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell