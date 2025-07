Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Offizielle Amtseinführung des Leiters des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf

Am 17. Juli 2025 wurde Polizeihauptkommissar Thomas Hühn im Rahmen einer offiziellen Feierstunde feierlich als neuer Leiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf in sein Amt eingeführt. Die Veranstaltung fand im Beisein zahlreicher Gäste statt, darunter die Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Rostock, Frau Anja Hamann, sowie Polizeioberrat Hannes Lerke, der stellvertretend für den ursprünglich vorgesehenen Inspekteur der Landespolizei der Einladung gefolgt ist. Zudem nahmen zahlreiche Kollegen und Dienststellenleiter, die Thomas Hühn auf seinem bisherigen dienstlichen Weg begleitet haben, an der offiziellen Amtseinführung teil.

Thomas Hühn bringt langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Polizei mit. Der 50-Jährige begann seine Laufbahn im Jahr 1991 bei der Landespolizei Schleswig-Holstein und wechselte bereits 1992 nach Mecklenburg-Vorpommern. In den folgenden Jahren durchlief er vielfältige Stationen innerhalb der Landespolizei, unter anderem als Streifenbeamter und später als Diensthundführer im Polizeirevier Grevesmühlen. Nach dem erfolgreichen Wechsel in die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes war er als Dienstgruppenleiter sowohl in Grevesmühlen als auch im Polizeihauptrevier Wismar sowie als Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock tätig.

Bereits seit April 2024 ist er mit der Leitung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf betraut und trat damit die Nachfolge von Michael Harnack an. Das AVPR ist zuständig für insgesamt 216 Autobahnkilometer sowie für die Verkehrssicherheitsarbeit im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Thomas Hühn bedankte sich im Rahmen der Amtseinführung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und betonte die Bedeutung von Teamarbeit für eine erfolgreiche Polizeiarbeit: "Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team die Herausforderungen der kommenden Jahre meistern werden."

