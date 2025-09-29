Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Brand in Mehrfamilienhaus

Neukirchen-Vluyn (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen hat es am Freitag gegen 09:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße gebrannt.

Der Brand ist in einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoss entstanden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung und im Haus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Eine Nachbarin hatte einen Rauchmelder piepen gehört und die Feuerwehr informiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell