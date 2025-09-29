Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Moers (ots)

Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft auf der Franz-Haniel-Straße.

Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Glasschiebetür und gelangten in das Objekt.

Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen genommen.

/eg Ref. 250929-0330

