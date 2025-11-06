Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sonderkontrollen zur Stärkung der Verkehrssicherheit im Umfeld von Grundschulen und Kindergärten

Am 05.11./06.11.2025 fanden zu Schulbeginn und Schulende umfangreiche Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Schulwegüberwachung im Stadtgebiet Vechta statt. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Vechta kontrollierten mit Unterstützung von Vertreterinnen und Vertretern des Ordnungsamtes der Stadt Vechta das Umfeld von Grundschulen und Kindergärten. Hierbei lag der Fokus auf der Einhaltung geltender Geh- und Radwegregelungen sowie das Rechtsfahrgebot von Fahrrädern und E-Scootern. Zudem wurden sogenannte "Eltern-Taxis" kontrolliert, einhergehend mit einer Überprüfung einer alters- und größengerechten Sicherung der Kinder im jeweiligen Fahrzeug.

Das anhaltende Problem mit "Eltern-Taxis" sowie dritten Verkehrsteilnehmenden kristallisierte sich insbesondere in der Fahrradstraße im Philosophenweg wieder heraus. So konnte wiederholt beobachtet werden, dass Kinder auf Fahrrädern, Lehrkräfte und Schulbusse durch die Fahrzeuge der Eltern massiv behindert wurden. Zudem wurden während der Schulzeit an drei Stellen im Stadtgebiet mit unmittelbarer Nähe zur Grundschule Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 28 Verstöße durch die unerlaubte Benutzung der Fahrradstraße im Philosophenweg mittels eines PKWs geahndet. In vier Fällen waren Kinder in PKWs nicht vorschriftsmäßig gesichert. Etliche Verstöße betrafen im gesamten Stadtgebiet Schülerinnen und Schüler, die mit ihrem Fahrrad oder dem E-Scooter auf der falschen Straßenseite unterwegs waren.

Im Lattweg wurden bei erlaubten 30 km/h in knapp zwei Stunden 35 Verstöße registriert. Dabei lag die Höchstgeschwindigkeit in einem Fall bei vorwerfbaren 67 km/h, was einen Monat Fahrverbot und eine empfindliche Geldstrafe nach sich zieht. In der Landwehrstraße überschritten im Kontrollzeitraum zwei PKW-Führende die Geschwindigkeit, im Tannenweg fünf PKW-Führende. In beiden Straßen lagen die gefahren Höchstgeschwindigkeiten bei 54 km/h und 57 km/h.

Die kontrollierenden Beamten erhielten ein dankbares Feedback durch Eltern und Lehrkräfte verbunden mit dem Wunsch, regelmäßig die betroffenen Bereiche zu kontrollieren.

Unabhängig davon werden die betroffenen Bereiche auch in Zukunft im Fokus bleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell