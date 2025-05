Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Einsatz an Tuttlinger Bar endet mit Gewahrsam und mehreren Anzeigen (11.05.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es vor und in einer Bar in der Schaffhauser Straße zu mehreren Straftaten gekommen.

Grund des eigentlichen Einsatzes war zunächst ein 27-jähriger Mann, der gegen 03:00 Uhr eine Glasscheibe der Eingangstür zur Bar einschlug. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann hochaggressiv und unkooperativ, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen, spuckte gezielt nach einer Beamtin und beleidigte die eingesetzten Kräfte fortlaufend.

Im Streifenwagen schlug er mehrfach mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe und verunreinigte den Fahrzeuginnenraum. Auch im Krankenhaus zeigte sich der 27-Jährige weiterhin renitent, versuchte nach den Polizisten zu treten, beschimpfte das Personal und musste letztlich unter erheblichem Kraftaufwand fixiert und beruhigt werden.

Parallel dazu kam es in der Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein weiterer 27-Jähriger mit einer Glasflasche in der Hand randalierte. Als ein Sicherheitsmitarbeiter schlichtend eingreifen wollte, wurde dieser in das Gerangel hineingezogen und erlitt Verletzungen an den Armen. Im weiteren Verlauf mischte sich ein 28-Jähriger ein, der dann durch weitere Polizeibeamte zurückgehalten werden musste. Durch die Auseinandersetzung zuvor blutete der 28-Jährige stark, insbesondere an den Armen, und schleuderte dieses Blut gegen die eingesetzten Beamten.

Gegen alle drei Männer leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Personen, die die Auseinandersetzung in der Bar beobachtet haben und Angaben zum Ablauf oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell