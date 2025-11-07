Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / Thüle - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 06.11.2025, befuhr ein 62-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 12:05 Uhr die Bundesstraße 72 aus Friesoythe kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Bereich Thüle überholte ein unbekannter PKW-Führer trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Friesoythe. Der Cloppenburger wich in der Folge nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Am Fahrbahnrand stieß er gegen einen Findling. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt vor. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher können der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 mitgeteilt werden.

Saterland / Ramsloh - Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Am Donnerstag, den 06.11.2025, befuhr ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Saterland die Hauptstraße / Ecke Nelkenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der Mann keinen Pflichtversicherungsschutz für das Fahrzeug nachweisen. Zudem ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest bestätigte den Verdacht mit einem positiven Ergebnis auf THC und Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell