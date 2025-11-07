PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, den 31.10.2025 bis Donnerstag, den 06.11.2025, versuchten unbekannte Täter mehrere Türen eines Wohnhauses in der Straße "Zur Schemder Bergmark" gewaltsam zu öffnen. Dies hatte nach bisherigen Erkenntnissen keinen Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - PKW beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 05.11.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 06.11.2025 (12:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines PKW Toyota in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:47

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe / Thüle - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, den 06.11.2025, befuhr ein 62-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 12:05 Uhr die Bundesstraße 72 aus Friesoythe kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Bereich Thüle überholte ein unbekannter PKW-Führer trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Friesoythe. Der Cloppenburger wich in der Folge nach rechts aus, um ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:46

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Sachbeschädigungen durch Sprühfarbe Am Mittwoch, den 05.11.2025, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr, sprühten drei unbekannte Täter blau-weiße Farbe auf ein Bushaltehäuschen, eine Laterne und auf die Pflasterung vor der Grundschule in Bevern. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um um Jugendliche gehandelt ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:41

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sonderkontrollen zur Stärkung der Verkehrssicherheit im Umfeld von Grundschulen und Kindergärten Am 05.11./06.11.2025 fanden zu Schulbeginn und Schulende umfangreiche Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Schulwegüberwachung im Stadtgebiet Vechta statt. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Vechta kontrollierten mit Unterstützung von Vertreterinnen und Vertretern des Ordnungsamtes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren