Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, den 31.10.2025 bis Donnerstag, den 06.11.2025, versuchten unbekannte Täter mehrere Türen eines Wohnhauses in der Straße "Zur Schemder Bergmark" gewaltsam zu öffnen. Dies hatte nach bisherigen Erkenntnissen keinen Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - PKW beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 05.11.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 06.11.2025 (12:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines PKW Toyota in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell