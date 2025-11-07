Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Steinfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl
In der Zeit von Freitag, den 31.10.2025 bis Donnerstag, den 06.11.2025, versuchten unbekannte Täter mehrere Türen eines Wohnhauses in der Straße "Zur Schemder Bergmark" gewaltsam zu öffnen. Dies hatte nach bisherigen Erkenntnissen keinen Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.
Lohne - PKW beschädigt
In der Zeit von Mittwoch, den 05.11.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 06.11.2025 (12:00 Uhr), beschädigte ein unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines PKW Toyota in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.
