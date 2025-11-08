Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07.11./08.11.2025

Friesoythe / OT Edewechterdamm - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am 07.11.2025, gegen 13:05h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der Altenoyther Straße, 26169 Friesoythe, einen 40-jährigen Pkw-Fahrer aus der Stadt Oldenburg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Daher wurde dem 40-jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss-

Am 08.11.2025, gegen 02:00h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der "Bürgermeister-Olberding-Straße", 26169 Friesoythe, einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus der Stadt Friesoythe. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Atemalkoholwert von 2,19 Promille. Dem 22-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Straßenverkehr" wurde eingeleitet.

Saterland / OT Ramsloh -Sachbeschädigung-

In der Nacht vom 07.11.2025 auf den 08.11.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheiben einer Reithalle in der Straße "Hoheberg" ,26683 Saterland / OT Ramsloh. Die bisher unbekannten Täter warfen hierzu mit Pflastersteinen die dortigen Scheiben zur Reithalle ein. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (0449193390).

