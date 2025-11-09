POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 07.11.25, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:05 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Falkenweg gegen einen PKW VW in rot und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

