POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Keine Meldungen vorhanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

  • 08.11.2025 – 17:29

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Großangelegte Übung einer Vermisstensuche Am 08.11.2025, im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren aus Emstek und Cappeln und weiteren Hilfsorganisationen eine großangelegte Übung in Form einer Vermisstensuche durch. Das Übungsszenario stellte sich so dar, dass ein 9-jähriges Mädchen ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 10:15

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich LK Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 07.11.25, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:05 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Falkenweg gegen einen PKW VW in rot und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 09:18

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.11.2025 --- Korrektur---

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Korrektur - Die Reithalle befindet sich nicht in der Straße "Hoheberg" sondern in der Straße "Langhorster Eschweg", 26683 Ramsloh Saterland / OT Ramsloh -Sachbeschädigung- In der Nacht vom 07.11.2025 auf den 08.11.2025, beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheiben einer Reithalle in der Straße "Hoheberg" ,26683 Saterland / OT ...

    mehr
