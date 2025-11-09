Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 08.11.2025, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Visbeker mit seinem Kleinkraftrad den Visbeker Damm in Visbek, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren stellte sich bei der Verkehrskontrolle heraus, dass das Kleinkraftrad nicht mehr versichert war. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Am 09.11.2025, gegen 04:40 Uhr, befuhr ein 25 Jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Oldenburger Straße in Vechta. Dabei stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 1,39 Promille. Außerdem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der Folge wurde dem Lohner durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Lagerhalle

Im Zeitraum vom 07.11.25, 18:00 Uhr, bis zum 08.11.25, 11:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einer Halle in der Straße Zur Mark in Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Am Samstag, den 08.11.25, in der Zeit von 10:00-13:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Verglasung einer Haustür in der Osnabrücker Straße in Neuenkirchen-Vörden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 08.11.25, in der Zeit von 19:10-23:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Diepholzer Straße in Lohne mutwillig mehrere PKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum vom 05.11.25, 18:00 Uhr, bis zum 06.11.25, 13:00 Uhr, fuhr auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße eine bislang unbekannte Person mit PKW gegen den PKW Renault eines 48-jährigen Lohners und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

