PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Sachbeschädigung Am Samstag, 08 November 2025 gegen 17:30 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter das Fenster eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen. Garrel - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit zwischen Samstag, 08. November 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 09. ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 08.11.2025, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Visbeker mit seinem Kleinkraftrad den Visbeker Damm in Visbek, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren stellte sich bei der Verkehrskontrolle heraus, dass das Kleinkraftrad nicht mehr versichert war. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:47

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Stadt und südlicher Landkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 08.11.2025, gegen 05.55 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Löningen mit einem Pkw die B 72 in Emstek, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 %o. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, und der Führerschein wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren