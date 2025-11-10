Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 08.11.2025, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Visbeker mit seinem Kleinkraftrad den Visbeker Damm in Visbek, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren stellte sich bei der Verkehrskontrolle heraus, dass das Kleinkraftrad nicht mehr versichert war. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. ...

