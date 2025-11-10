PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 09. November 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Dammer Straße, als er durch Kräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Der 50-Jährige hatte vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von 2,56 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 09. November 2025 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw die Straße Hogenbögen in Richtung Rechterfeld. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt leichte Verletzungen. Es stellte sich heraus, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,18 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von rund 5.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:12

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 08:11

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Sachbeschädigung Am Samstag, 08 November 2025 gegen 17:30 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter das Fenster eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen. Garrel - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit zwischen Samstag, 08. November 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 09. ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 08.11.2025, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Visbeker mit seinem Kleinkraftrad den Visbeker Damm in Visbek, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren stellte sich bei der Verkehrskontrolle heraus, dass das Kleinkraftrad nicht mehr versichert war. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren