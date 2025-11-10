Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 09. November 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Dammer Straße, als er durch Kräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Der 50-Jährige hatte vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von 2,56 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 09. November 2025 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw die Straße Hogenbögen in Richtung Rechterfeld. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt leichte Verletzungen. Es stellte sich heraus, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,18 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von rund 5.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell