Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten
Am Montag, 10. November 2025 gegen 18:02 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Friedhofstraße, OT Ramsloh, in Richtung Ortsausgang und bog hier auf das Gelände einer Tankstelle ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Saterländers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierdurch erlitt der 49-Jährige schwere Verletzungen, sein 15-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.
