Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 10. November 2025 gegen 18:02 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Friedhofstraße, OT Ramsloh, in Richtung Ortsausgang und bog hier auf das Gelände einer Tankstelle ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Saterländers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierdurch erlitt der 49-Jährige schwere Verletzungen, sein 15-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

