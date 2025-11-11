Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, 09. November 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Dammer Straße, als er durch Kräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Der 50-Jährige hatte vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von 2,56 Promille. Zudem war er nicht im Besitz ...

mehr