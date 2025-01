POL-OS: Information an die Medienvertretenden: Neue Dienstzeiten der Pressestelle der Polizeiinspektion Osnabrück

Bad Laer (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 29. Dezember 2024, und Donnerstag, dem 2. Januar 2025, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Hauptstraße, kurz vor der Ortseinfahrt zum Ortsteil Remsede in Bad Laer, ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten der oder die Täter in Richtung eines angrenzenden Grünstreifens, ...

mehr