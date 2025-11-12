Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit zwischen Freitag, 07. November 2025 13:00 Uhr bis Montag, 10. November 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Baucontainer auf einer Baustelle am Lankumer Feldweg. Sie verschafften sich Zugang und entwendeten diverse Bauwerkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Schneiderkrug - Pkw beschädigt

Am Montag, 10. November 2025 in der Zeit zwischen 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw, Mercedes 230 CE in silbern, welcher an der Hansestraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 11. November 2025 gegen 13:10 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Werlte mit ihrem Pkw die Linderner Straße in Richtung Lindern. Ein 32-jähriger Mann aus Quakenbrück befuhr die Straße Ostentor und beabsichtigte nach links auf die Linderner Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw der 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, die 62-Jährige kam von der Fahrbahn und im Graben zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

