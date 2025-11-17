Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, K 5715

Schwarzwald Baar Kreis) Verletzter Fahrradfahrer - Zeugenaufruf (15.11.2025)

Mönchweiler - K 5715 (ots)

Am Samstagmittag hat sich, gegen 13:30 Uhr, auf der Kreisstraße 5715 zwischen Mönchweiler und der Bundesstraße 33 ein Radfahrer nach einem Überholmanöver leichtverletzt. Der 57-Jährige war mit seinem Rad auf dem Weg in Richtung Peterzell, als ihn ein unbekanntes Auto auf Höhe der Stockburger Mühle überholte. Dabei fuhr das Auto so dicht an dem Radler vorbei, dass dieser stürzte und sich dabei verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den 57-Jährigen. Nach dem Unfallflüchtigen sucht nun das Polizeirevier Villingen und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell