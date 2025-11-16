PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Reizstoffpistole schwer verletzt

Germersheim (ots)

Schwer verletzt wurde ein 19-Jähriger, der am Samstag, gegen 21 Uhr mit einer Reizstoffpistole aus kurzer Distanz ins Auge geschossen bekam. Die Tat ereignete sich im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes des Fachmarktzentrums. Von dem Täter / den Tätern fehlt jede Spur. Der junge Mann wurde zur Behandlung in eine Spezialklinik verbracht. Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat zur genannten Zeit in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den / die Täter geben? Hinweise an die Polizei Germersheim. Tel. 07274/9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

