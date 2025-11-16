Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Autofahrer fährt gegen Wand - Unfall am Hohenstaufensaal

Landau (ots)

Annweiler, 15.11.2025 - Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Hauptstraße in Richtung Landauer Straße in Annweiler. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er ohne auf den dortigen Verkehr zu achten in die Kreuzung hineinrollte und schließlich gegen eine Mauer am Hohenstaufensaal prallte.

Trotz des Aufpralls setzte der Fahrer vorerst seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erst im nächsten Ort meldete er den Vorfall bei der Polizei. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden und ist weiter Bestand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt für den restlichen Tag. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.

