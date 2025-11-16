PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Katze auf Erkundungstour

POL-PDLD: Katze auf Erkundungstour
  • Bild-Infos
  • Download

Landau (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Landau eine sehr verschmuste Katze in einer Bäckereifiliale in Landau gemeldet. Die Katze würde wohl jegliche Streicheleinheiten der Kunden genießen und wolle die Bäckerei nun nicht mehr verlassen. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatte es sich die Katze bereits in einem Karton mit Zeitungspapier gemütlich gemacht und war eingeschlafen. Da die Katze gechipt war, konnten die Beamten Kontakt zur Besitzerin aufnehmen. Diese gab an, dass ihre Katze bereits seit drei Tagen nicht mehr Zuhause war. Nach einer kurzen Fahrt im Streifenwagen konnte die kleine Katze wieder ihrer Besitzerin übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion
Sarah Bollinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 10:31

    POL-PDLD: Dreiste Ablenkungsmasche: Senior in eigener Wohnung bestohlen

    Landau (ots) - Herxheim,14.11.2025 - Mit einer perfiden Ablenkungstaktik haben Unbekannte am Wochenende einen älteren Mann in seiner Wohnung bestohlen. Die Täter entwendeten hierbei zwölf hochwertige Automatikuhren im Gesamtwert von rund 5000 Euro. Nach Angaben des Geschädigten betrat am Vormittag eine unbekannte Frau die Wohnung und verwickelte den Mann in ein ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 13:36

    POL-PDLD: "Fahrrad" ohne Straßenzulassung

    Germersheim (ots) - Ein "Fahrrad", das ohne Muskelunterstützung selbständig bis auf 50km/h beschleunigt, kontrollierten Beamte am Freitag gegen 11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim. Das "Fahrrad" hatte aufgrund der Leistungsmerkmale keine Zulassung für den Straßenverkehr. Der 34-jährige Fahrer konnte weder die notwendige Fahrerlaubnis noch die notwendige Versicherung vorweisen. Darüber hinaus stand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren