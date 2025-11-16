PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB65/ Landau - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn

BAB65/ Landau (ots)

Ein 24 Jahre alter Schweizer wurde am Samstagmorgen gegen 09:29 Uhr auf der BAB65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Nord mit seinem PKW festgestellt und durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24-Jährige zeigte dabei drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle zur Prüfung fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen.

