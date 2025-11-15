Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/ Edesheim - Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots)

Am vergangenen Freitag wurden sowohl in Edesheim, als auch in Edenkoben Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Staatstraße in Edesheim wurden in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 49km/h unterwegs. Zudem wurden zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr 2 Fahrzeugführer verwarnt, die den notwendigen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Hinzu kommen 2 weitere Verkehrsteilnehmer, die ihr Handy während der Fahrt benutzt. Die beiden müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle in der Radeburger Straße in Edenkoben (12:00 Uhr bis 13:00 Uhr) waren insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Auch hier lag die Höchstgeschwindigkeit bei 49km/h.

