POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots) - Am Donnerstag (13.11.25) wurde der Polizei durch einen Supermarkt in der Königstraße um die Mittagszeit ein Ladendiebstahl gemeldet. Vor Ort gab der 20-jährige Beschuldigte gegenüber der Polizei zunächst falsche Personalien an. Bei der Durchsuchung seiner Tasche konnte ein Personalausweis aufgefunden werden. Da der Beschuldigte weiterhin bestritt, dass es sich dabei um seine Person handelt, sollte er ...

mehr