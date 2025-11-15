POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Berg i.d.Pfalz (ots)
Am Vormittag des 14.11.2025 um 11 Uhr, führte die Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitskontrolle in Berg i.d. Pfalz durch. Bei den Kontrollen wurden ca. 25 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 8 Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30km/h unterwegs. Zudem war ein Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs.
Rückfragen bitte an:
Hinweise und Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 92210
piwörth@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell