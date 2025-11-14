Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand nach Ladendiebstahl

Landau (ots)

Am Donnerstag (13.11.25) wurde der Polizei durch einen Supermarkt in der Königstraße um die Mittagszeit ein Ladendiebstahl gemeldet. Vor Ort gab der 20-jährige Beschuldigte gegenüber der Polizei zunächst falsche Personalien an. Bei der Durchsuchung seiner Tasche konnte ein Personalausweis aufgefunden werden. Da der Beschuldigte weiterhin bestritt, dass es sich dabei um seine Person handelt, sollte er mit zur Dienststelle verbracht werden. Ein Fluchtversuch des Beschuldigten durch Wegrennen misslang, da ihn die eingesetzten Beamten einholen konnten. Der Beschuldigte wehrte sich dabei mit Leibeskräften gegen die Fesselung und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Auf der Dienststelle konnten die Personalien des Beschuldigten schließlich zweifelsfrei festgestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Androhung der Ingewahrsamnahme bei weiteren Straftaten wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

