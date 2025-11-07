Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit verletzter Frau - Verursacher flüchtig

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (06.11.), gegen 19:07 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf die Jägerstraße gerufen.

Im Bereich der Unfallstelle waren mehrere Fahrzeuge am rechten Rand abgestellt, wodurch sich die Fahrbahn deutlich verengte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand eine 41-jährige Oberhausenerin auf Höhe der Hausnummer 81 an der Fahrerseite ihres geparkten Autos, als ein weißer SUV vorbeifuhr und sie streifte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Anstatt anzuhalten, beschleunigte der bislang unbekannte Fahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Hiesfelder Straße fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief ohne Erfolg.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen weißen SUV geben können, sich unter Tel. 0208 / 826 - 0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell