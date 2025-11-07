Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unsichtbare Radfahrer in Oberhausen unterwegs

Oberhausen (ots)

"Nicht gesehen!" - diese sinngleiche Erklärung mussten Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen am Donnerstag (06.11.) gleich zweimal hören. Zwei Autofahrer wollen am helllichten Tag Radfahrer schlichtweg "übersehen" haben - mit entsprechenden Folgen.

Aber der Reihe nach:

Um 09:15 Uhr meldete die Leitstelle einen Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Duisburger Ecke Ruhrorter Straße. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, lag ein 29-jähriger Radfahrer verletzt auf der Straße - neben ihm ein beschädigtes E-Bike (Cube) und ein Hyundai stand auf der Straße. (siehe Foto)

Ein Zeuge berichtete, der Pkw-Fahrer (64) sei beim Abbiegen von der Ruhrorter Straße auf die Duisburger Straße "ungebremst auf den Radfahrer zugefahren", das sei auch deutlich hörbar gewesen. Erst nach dem Zusammenstoß habe der Autofahrer eine Notbremsung eingeleitet. Seine Erklärung: Er habe den Radfahrer "einfach nicht gesehen". Der verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wenige Stunden später, um 11:50 Uhr, der nächste Unfall - diesmal an der Kreuzung Danziger Straße / Höfmannstraße / Wehrstraße. Ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, als ihn ein 59-jähriger Autofahrer erfasste. Auch hier lautete die Erklärung des Pkw-Fahrers: "Nicht gesehen." Der "unsichtbare" Senior wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

An dieser Stelle könnten wir verschiedene Präventionstipps auflisten - etwa "Achten Sie bitte auf Radfahrer und Fußgänger im Straßenverkehr!". Aber vielleicht reicht es, wenn diese Botschaft zwischen den Zeilen - sichtbar - wird...

