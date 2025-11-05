Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer stürzt nach Hupen - Polizei ermittelt gegen Pkw-Fahrer

Oberhausen (ots)

Am Montagvormittag (04.11.), gegen 10:50 Uhr, stürzte ein 48-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Christian-Steger-Straße in Richtung Hauptbahnhof und verletzte sich dabei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer den Pedelec-Fahrer zunächst mit seinem Mercedes überholt und anschließend an der Kreuzung Christian-Steger-Straße / Gerichtstraße angehalten, um ihn geradeaus passieren zu lassen. Als sich der Pkw anschließend wieder dicht hinter dem Radfahrer befand, soll der Fahrer plötzlich und ohne erkennbaren Grund gehupt haben. Der Radfahrer erschrak so stark, dass er eine Vollbremsung einleitete, das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Tannenbergstraße fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern; an seinem E-Bike entstand Sachschaden. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei Oberhausen:

Ein unnötiges und nahes Hupen kann insbesondere bei Radfahrerinnen und Radfahrern zu gefährlichen Schreckreaktionen führen. Was im Straßenverkehr unter Autofahrern oft nur als "Signal" gemeint ist, kann auf Zweiradfahrende ohne Karosserie viel stärker wirken. Rücksicht und Vorsicht sind daher immer die besten Begleiter im Straßenverkehr. Das gilt natürlich für "beide Seiten".

