Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar
Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (27. Oktober bis 2. November 2025) sind in Oberhausen fünf Wohnungseinbrüche angezeigt worden. Daher appelliert die Polizei Oberhausen weiterhin an Bürgerinnen und Bürger Fenster und Türen zusätzlich zu sichern.

Was Sie noch tun können:

   - Schließen Sie die Wohnungstür bei jedem Verlassen der Wohnung - 
     auch wenn Sie vorhaben, nur kurz weg zu sein. Bei Fenstern gilt:
     Wenn Sie diese gekippt lassen, ist das für Einbrecher wie ein 
     offenes Fenster.
   - Sind Sie im Urlaub, fragen Sie Freunde oder Nachbarn, regelmäßig
     Ihren Briefkasten zu leeren. Das ist ansonsten ein Hinweis für 
     die Kriminellen, dass niemand anwesend ist.
   - Wenn jemand klingelt, fragen Sie nach, wer das ist. Öffnen Sie 
     nicht einfach über die Gegensprechanlage.
   - Soziale Netzwerke werden von Einbrechern als Recherchequelle 
     genutzt. Stellen Sie deshalb keine Informationen in Ihr Profil, 
     die wertvolle Hinweise für die Kriminellen sein können. Seien 
     Sie zurückhalten, wenn Sie Anfragen von Unbekannten erhalten.
   - Falls Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, rufen Sie die 110.
   - Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin mit dem 
     technischen Sicherheitsberater der Polizei unter der 
     Telefonnummer: 0208-826-4511.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

