POL-OB: Polizei Oberhausen sucht Zeugen nach Brandstiftung an Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Oberhausen wurden in der Nacht zu Samstag (01.11.), gegen 01:47 Uhr, zu einem Brand in die Bebelstraße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen verschütteten bislang unbekannte Personen - nach Zeugenaussagen möglicherweise bis zu zehn - im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses eine brennbare Flüssigkeit (vermutlich Benzin) und zündeten diese an.

Zum Zeitpunkt des Brandes fand in einer Wohnung des Hauses eine Feier mit rund 50 Teilnehmenden statt. Wegen der lautstarken Feier waren zuvor bereits mehrere Ruhestörungen gemeldet worden. Anwohner konnten das Feuer vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr löschen. Teile des Eingangsbereichs wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

