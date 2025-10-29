Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (20. Oktober bis 26. Oktober) wurden insgesamt acht Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt.

In Oberhausen-Königshardt gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige vermutlich über die Einfahrt in den rückwärtigen Gartenbereich eines Hauses, der durch einen Zaun abgegrenzt ist. Dort befindet sich ein nicht verschlossener Wintergarten. Von dort aus hebelten die Täter die Terrassentür mit einem unbekannten Werkzeug auf und verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume sowie zahlreiche Schränke und Schubladen.

Verschließen Sie alle Türen und Fenster - auch im Wintergarten oder Keller - immer, auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen.

Achten Sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie bei Verdacht umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Sichern Sie Terrassen- und Fenstertüren mit zusätzlichen mechanischen Sicherungen, um Einbrechern das Aufhebeln zu erschweren.

