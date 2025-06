POL-PPRP: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag (16.06.2025) auf Dienstag (17.06.2025) wurden im Stadtgebiet Ludwigshafen insgesamt drei Roller entwendet. Diese standen in der Karl-Kreuter-Straße, der Friedrich-Bassemir-Straße und in der Brunckstraße. Einer der Roller konnte wenig später ausgeschlachtet wieder aufgefunden werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro. Hinweise werden an die ...

