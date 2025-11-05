Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (04.11.), gegen 18:05 Uhr, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf die Buschhausener Straße in Höhe der Hausnummer 78 gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen war es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen (VW Tiguan) und einem Kraftrad (Harley-Davidson) gekommen. Der 63-jährige Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Im Rahmen einer ersten Befragung konnte der Mann angeben, dass er die Buschhausener Straße befahren habe, als das vor ihm fahrende Auto plötzlich abbremste. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte er einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Monobildverfahren durchgeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Buschhausener Straße ab der Duisburger Straße in Fahrtrichtung Hansastraße vollständig gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell