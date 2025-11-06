POL-OB: Roller-Pkw-Crash - Buchenweg zeitweise gesperrt

Polizeipräsidium Oberhausen

Am Mittwochmittag (05.11.) kam es auf dem Buchenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Roller. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Kenntnis über den Unfall erhielt die Polizei zunächst um 12:05 Uhr über einen Notruf: Ein Zeuge teilte mit, dass es auf dem Buchenweg soeben zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller gekommen sei. Eine Streifenwagenbesatzung begab sich daraufhin zum Unfallort und konnte an der Einmündung Buchenweg / Am Dunkelschlag die Verunfallten antreffen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass unmittelbar vor dem Unfallgeschehen die Person auf dem Roller den Buchenweg befuhr. Zeitgleich beabsichtigte der Audi, aus der Straße Am Dunkelschlag auf den Buchenweg einzubiegen. Daraufhin kam es im Bereich der Einmündung zur Kollision, wobei die Person auf dem Roller stürzte und sich verletzte.

Im Anschluss wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Buchenweg teilweise gesperrt werden.

