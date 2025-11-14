PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Versuchter ED in Geschäftsgebäude

Edesheim (ots)

Unbekannte haben versucht, in den zurückliegenden Tagen in ein Geschäftsgebäude in der Speyerer Straße einzubrechen. Hierbei gingen sie eine Eingangstür an. Als sie diese nicht öffnen konnten, wurde versucht, über ein Toilettenfenster in das Objekt einzusteigen. Hinweise zu dem Einbruchsversuch oder auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

