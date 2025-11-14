POL-PDLD: Edesheim - Versuchter ED in Geschäftsgebäude
Edesheim (ots)
Unbekannte haben versucht, in den zurückliegenden Tagen in ein Geschäftsgebäude in der Speyerer Straße einzubrechen. Hierbei gingen sie eine Eingangstür an. Als sie diese nicht öffnen konnten, wurde versucht, über ein Toilettenfenster in das Objekt einzusteigen. Hinweise zu dem Einbruchsversuch oder auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
