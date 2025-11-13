POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugen gesucht: Diebstahl am helllichten Tag

Rheinzabern (ots) - Am 12.11.25 gegen 15:20h kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad an der Einmündung L549 und Rappengasse in Rheinzabern. Ein 24-jähriger BMW Fahrer kam aus der Rappengasse und übersah den bevorrechtigten 69-jährigen Motorradfahrer, welcher die L549 in Richtung Rheinzabern befuhr. Das Motorrad kollidierte im Einmündungsbereich mit dem PKW. Durch den Sturz zog sich der ...

