POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zeugen gesucht: Diebstahl am helllichten Tag
Bad Bergzabern (ots)
Am Dienstag, 11.11.25 kam es am Amtsgericht in Bad Bergzabern zum Diebstahl einer blauen Fahrradtasche. Samt Inhalt hatte diese einen Wert von circa 400EUR. Wer hat am Dienstag im Zeitraum von 14-16 Uhr im Bereich des Amtsgerichtes, Sparkasse und Umgebung eine Person mit der blauen Fahrradtasche gesehen und kann Hinweise geben?
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
