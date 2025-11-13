Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zum Brand einer Garage

Neupotz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6153260

Die Brandstätte wurde mittlerweile von Ermittlern des Fachkommissariats und von einem Sachverständigen begangen. Nach vorläufigem Ergebnis des Gutachters wird von einem technischen Defekt eines in der Garage abgestellten Kleinkraftrads ausgegangen. Der durch Rauchgase Verletzte konnte nach einer Nacht das Krankenhaus wieder verlassen. Es gibt keine Hinweise, welche auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Tat hindeuten.

