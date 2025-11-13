POL-PDLD: Nachtrag zum Brand einer Garage
Neupotz (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau
Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6153260
Die Brandstätte wurde mittlerweile von Ermittlern des Fachkommissariats und von einem Sachverständigen begangen. Nach vorläufigem Ergebnis des Gutachters wird von einem technischen Defekt eines in der Garage abgestellten Kleinkraftrads ausgegangen. Der durch Rauchgase Verletzte konnte nach einer Nacht das Krankenhaus wieder verlassen. Es gibt keine Hinweise, welche auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Tat hindeuten.
