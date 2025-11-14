POL-PDLD: B38 Einmündung Dörrenbach - Betrunken unterwegs
B38 Einmündung Dörrenbach (ots)
Am heutigen Morgen wurde um 02:37h ein 66-jähriger Autofahrer auf der B38 in Höhe der Einmündung Dörrenbach kontrolliert. Da Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,21 Promille. Aus diesem Grund wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten ein Strafverfahren sowie die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell