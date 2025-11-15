PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Einbrüche

Verbandsgemeinde Hagenbach und Ortsteil Wörth a.R. (ots)

In der Nacht auf Freitag, 14.11.2025, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Hagenbach ein. Hierbei entstand ein Schaden im 3stelligen Bereich.

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es zwischen dem 08. und 13.11.205 in einem Ortsteil von Wörth. Hierbei verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von 500EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der 072 71 - 92210 oder der Kriminalpolizei Landau 06341 2870 in Verbindung zu setzen.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

   -	Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 
kurzer Abwesenheit. -	Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, 
wechseln Sie umgehend den  Schließzylinder aus. -	Auch wenn Sie Haus 
und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins 
Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. -	 
Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb 
Ihrer  Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! -	 Rollläden 
sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre
Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. -	 Gekippte Fenster 
können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Wörth am Rhein.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 92210

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

