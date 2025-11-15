Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallflucht geklärt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am gestrigen Freitagvormittag gegen 10 Uhr, wie ein Toyota-Fahrer beim Vorbeifahren einen auf dem Ludwigsplatz abgestellten PKW touchierte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da sich der Zeuge das Kennzeichen notierte, konnte der 84-jährige Beschuldigte im Nachgang ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell