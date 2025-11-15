Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Fahrrad" ohne Straßenzulassung

Germersheim (ots)

Ein "Fahrrad", das ohne Muskelunterstützung selbständig bis auf 50km/h beschleunigt, kontrollierten Beamte am Freitag gegen 11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim. Das "Fahrrad" hatte aufgrund der Leistungsmerkmale keine Zulassung für den Straßenverkehr. Der 34-jährige Fahrer konnte weder die notwendige Fahrerlaubnis noch die notwendige Versicherung vorweisen. Darüber hinaus stand er unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Hinweis: Solche "Fahrräder" können zwar über den Online-Handel frei bezogen werden, dürfen aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Die Anforderungen an den Fahrrädern gleichgestellten Pedelecs sind gesetzlich eng geregelt.

