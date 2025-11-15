PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Fahrrad" ohne Straßenzulassung

Germersheim (ots)

Ein "Fahrrad", das ohne Muskelunterstützung selbständig bis auf 50km/h beschleunigt, kontrollierten Beamte am Freitag gegen 11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim. Das "Fahrrad" hatte aufgrund der Leistungsmerkmale keine Zulassung für den Straßenverkehr. Der 34-jährige Fahrer konnte weder die notwendige Fahrerlaubnis noch die notwendige Versicherung vorweisen. Darüber hinaus stand er unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Hinweis: Solche "Fahrräder" können zwar über den Online-Handel frei bezogen werden, dürfen aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Die Anforderungen an den Fahrrädern gleichgestellten Pedelecs sind gesetzlich eng geregelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 13:03

    POL-PDLD: Mehrere Einbrüche

    Verbandsgemeinde Hagenbach und Ortsteil Wörth a.R. (ots) - In der Nacht auf Freitag, 14.11.2025, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Hagenbach ein. Hierbei entstand ein Schaden im 3stelligen Bereich. Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es zwischen dem 08. und 13.11.205 in einem Ortsteil von Wörth. Hierbei verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von 500EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren