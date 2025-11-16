Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreiste Ablenkungsmasche: Senior in eigener Wohnung bestohlen

Landau (ots)

Herxheim,14.11.2025 - Mit einer perfiden Ablenkungstaktik haben Unbekannte am Wochenende einen älteren Mann in seiner Wohnung bestohlen. Die Täter entwendeten hierbei zwölf hochwertige Automatikuhren im Gesamtwert von rund 5000 Euro.

Nach Angaben des Geschädigten betrat am Vormittag eine unbekannte Frau die Wohnung und verwickelte den Mann in ein längeres Gespräch, das sich gezielt um die verstorbene Ehefrau des Rentners drehte. Nur kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnungstür. Er gab an, dringend die Toilette benutzen zu müssen. Während der Senior noch im Gespräch mit der Frau war, bewegte sich der Mann unbeobachtet in der Wohnung. Erst nachdem beide Personen die Wohnung wieder verlassen haben, bemerkte der Rentner den Diebstahl seiner Uhren. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Frau, 60-70 Jahre, ca. 1,60 m groß, blonde Haare, Brille, weiße Steppjacke, Hochdeutsch ohne Akzent Mann, 60-65 Jahre, etwas kleiner als die Frau, grüne Jacke, grüne Hose, Mischung aus Hochdeutsch und Pfälzisch

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und warnt vor ähnlichen Maschen; oft versuchen Täter, unter einem Vorwand- etwa einer angeblichen Notlage oder mit emotionalen Gesprächen - Vertrauen aufzubauen, um anschließend wertvolle Gegenstände zu stehlen.

Hinweise zu den tatverdächtigen Personen oder verdächtige Beobachtungen zu dem Sachverhalt können der zuständigen Polizeiinspektion Landau gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell