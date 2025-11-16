PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer- Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 80-jährigen Mann

POL-PDLD: Maikammer- Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 80-jährigen Mann
  • Bild-Infos
  • Download

Landau (ots)

   Seit Sonntagmittag, den 16. November 2025, wird ein 80-jähriger 
Mann vermisst. Der Vermisste verließ gegen 11 Uhr das Altersheim in 
Maikammer und wurde kurze Zeit danach noch in der Poststraße gesehen.
Der 80-Jährige leidet unter starker Demenz. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage 
befindet. Es liegen keine konkreten Hinweise vor, in welche Richtung 
sich der Vermisste bewegt haben könnte. Der Mann wird wie folgt 
beschrieben:
   - ca. 175 cm groß
   - schlanke Statur
   - bekleidet mit dunkelgrüner Jacke, dunkle Hose
   - trägt eine Brille

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323-9550 an die Polizeiinspektion Edenkoben zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Hinweis:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Sarah Bollinger
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

