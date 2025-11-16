PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer- Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 80-jährigen Mann

Landau (ots)

Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 80-jährigen Mann aus Maikammmer.

Pressemeldung Polizeidirektion Landau - vom 16.11.2025, 13:49 Uhr

Der vermisste 80-Jährige aus Maikammer wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Sarah Bollinger
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

