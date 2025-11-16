POL-PDLD: Maikammer- Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 80-jährigen Mann
Landau (ots)
Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 80-jährigen Mann aus Maikammmer.
Pressemeldung Polizeidirektion Landau - vom 16.11.2025, 13:49 Uhr
Der vermisste 80-Jährige aus Maikammer wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Redaktionen werden gebeten das Foto der Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.
