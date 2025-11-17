PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Wiesenstraße (15.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von, 0:30 Uhr bis 8:30 Uhr, hat sich auf der Wiesenstraße eine Unfallflucht zugetragen. Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Opel. Er hinterließ einen Schaden von 3.000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

