POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Wiesenstraße (15.11.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Im Zeitraum von, 0:30 Uhr bis 8:30 Uhr, hat sich auf der Wiesenstraße eine Unfallflucht zugetragen. Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Opel. Er hinterließ einen Schaden von 3.000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) gemeldet werden.
